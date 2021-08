Brive-la-Gaillarde Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, Corrèze Exposition “Femme(s), portraits méconnus du musée Labenche” Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Exposition “Femme(s), portraits méconnus du musée Labenche” Musée Labenche, 18 septembre 2021 12:00, Brive-la-Gaillarde. Journée du patrimoine 2021 Musée Labenche. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Femme(s), portraits méconnus du musée Labenche” * Derniers jours pour découvrir l’exposition temporaire du musée Labenche ! Conservant plus de 65.000 objets ou lots d’objets de natures très diverses, le musée Labenche propose régulièrement des expositions autour de ses collections, pour mieux les valoriser tout en approfondissant les connaissances à leur sujet. À travers l’exposition Femme(s), le musée vous invite à découvrir ou à redécouvrir des portraits féminins méconnus issus de ses collections, réalisés sur des supports variés et couvrant une période allant de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. L’histoire des personnalités représentées vous est dévoilée tandis que les œuvres, étudiées avec une approche esthétique, sociologique et historique, vous révèlent leurs secrets. *

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit.

Musée Labenche 26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

05 55 17 18 70 http://museelabenche.brive.fr/

Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche. Il a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’Évêque de Tulle, il devint la propriété de la Ville de Brive en 1906.

Crédits : ©Ville de Brive Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Musée Labenche Adresse 26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Musée Labenche Brive-la-Gaillarde