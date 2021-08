Brive-la-Gaillarde Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, Corrèze Découvrez les collections permanentes du musée Labenche Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

18 et 19 septembre Découvrez les collections permanentes du musée Labenche * Visite libre des 15 salles permanentes du musée (plus de 5500 objets retraçant l’histoire de Brive et de sa région, de la Préhistoire au XXe siècle). Installées au sein d’un hôtel particulier de la Renaissance exceptionnel (classé M.H) et réparties sur 15 salles, les collections du musée Labenche témoignent de la richesse historique, archéologique et patrimoniale de la ville de Brive et de sa région depuis la Préhistoire jusqu’au milieu du XXe siècle. Cet établissement, titulaire de l’appellation “Musée de France” expose notamment une remarquable collection de tapisseries des manufactures de Mortlake ainsi que le piano ayant appartenu au célèbre compositeur Claude Debussy. Il possède également une riche collection pour la Préhistoire. Durant les JEP, l’accès aux collections permanentes est gratuit, pour tous ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Musée Labenche 26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

05 55 17 18 70 http://museelabenche.brive.fr/

Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche. Il a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’Évêque de Tulle, il devint la propriété de la Ville de Brive en 1906.

