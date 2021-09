Allas-les-Mines Musée « La Rue du temps qui passe » Allas-les-Mines, Dordogne Une promenade dans les rues commerçantes du début du siècle dernier… Musée « La Rue du temps qui passe » Allas-les-Mines Catégories d’évènement: Allas-les-Mines

Dordogne

Une promenade dans les rues commerçantes du début du siècle dernier… Musée « La Rue du temps qui passe », 18 septembre 2021 10:00, Allas-les-Mines. Journée du patrimoine 2021 Musée « La Rue du temps qui passe ». Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Une promenade dans les rues commerçantes du début du siècle dernier… * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

6€ : adulte et enfant à partir de 6 ans. Entrée libre. Durée : 1h / 1h30.

Musée « La Rue du temps qui passe » Sandrou, 24220 Allas-les-Mines Allas-les-Mines 24220 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95993362.jpg 05 53 28 27 82 https://musee-laruedutempsquipasse.fr/ https://www.facebook.com/laruedutempsquipasse/,https://www.instagram.com/la_rue_du_temps_qui_passe/

C’est dans un ancien bâtiment d’usine de chaux et de ciments que le Musée « La Rue du temps qui passe » a ouvert ses portes en juillet 2017 après 7 ans de travaux effectués par un père et sa fille. Sauveur d’objets depuis l’âge de 7 ans, Michel Boom a transmis sa passion à sa fille Christelle. La Transmission est une valeur importante… Cette balade dans le temps est accompagnée par le passage d’un petit « Certificat d’étude » (crée et déposé par le Musée), la consigne est de retrouver un quelque chose anachronique dans chaque commerce… Il y a aussi un bistrot d’époque qui vous propose des boissons d’époque, évidement, ainsi que des délicieuses glaces artisanales…

