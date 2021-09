Visite libre du musée Musée Jeanne d’Aboville, 18 septembre 2021 10:00, La Fère.

Journée du patrimoine 2021 Musée Jeanne d’Aboville. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre du musée

Découverte de l’exposition Instants suspendus, regards sur la nature morte Consacrée aux représentations et pratiques alimentaires, elle présente des tableaux inédits et des tableaux restaurés pour l’occasion.

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre sur présentation du Pass sanitaire



Musée Jeanne d’Aboville 5 rue du Général de Gaulle – 02800 La Fère La Fère 02800 Aisne

03 23 56 71 91 https://www.facebook.com/mjaboville

Le musée Jeanne d’Aboville est un musée d’art, présentant une exceptionnelle collection rassemblée au XIXe siècle, et restée non dispersée jusqu’à aujourd’hui. Cet ensemble d’œuvres de très haute qualité est issu d’école diverses : flamandes, hollandaises, françaises et italiennes, et se distingue par l’unité de ton de l’ensemble. Les écoles nordiques sont très bien représentés avec des grands noms tel Brueghel, Rhuysdaël ou la famille de Vos…

L’établissement possède également un département d’archéologie locale présentant des pièces principalement gallo-romaines.

Crédits : MJAboville/La Fère