18 et 19 septembre Visite libre du Musée Jean Moulin “Souvenir de mon pays” * “« Souvenir de mon pays » : c’est ainsi que Jean Moulin évoquait le village de Saint-Andiol. Le musée donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie. Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin à la découverte de ses racines provençales, 200 photos rares, archives, objets d’époque, reconstitution de la carlingue de l’avion qui l’a parachuté le 2 janvier 1942. Du Mardi au Samedi 9h30-12h / 14h-17h. Les enfants pourront s’aider des questionnaires remis à l’entrée pour la visite. Un dépliant touristique “Sur les pas d’Antonin Moulin, le père de Jean Moulin” est disponible au Bureau d’Information Touristique (rez-de-chaussée du Musée). Un petit livret sera remis aux enfants qui pourront le complèter pendant le parcours. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pass sanitaire obligatoire et masque obligatoire dans le Musée.

Musée Jean Moulin “Souvenir de mon pays” 13670 st andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66170772.jpg 0490954895 https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Jean-Moulin-de-Saint-Andiol-Souvenir-de-mon-pays-468117066953372

– Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin

– Dans un bâtiment historique, jadis école communale où Jean Moulin fut élève

– La découverte de ses racines provençales

– Plus de 200m² d’exposition

– 200 photos rares, archives, objects d’époque et films

– Des vidéos pédagogiques

– Reconstitution avec effets sonores et visuels de la carlingue de l’avion qui a parachuté Jean Moulin près de Saint Andiol le 2 janvier 1942 “Souvenir de mon pays” : c’est ainsi que Jean Moulin évoquait le village de Saint Andiol. Le Musée Jean Moulin de Saint Andiol donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie :

une histoire née en Provence, avant d’emprunter des voies nationales et européennes, au service d’idéaux humanistes jusqu’au sacrifice ultime.

