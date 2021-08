Aubenton Musée Jean Mermoz Aisne, Aubenton Visite du Musée Jean Mermoz Musée Jean Mermoz Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Visite du Musée Jean Mermoz * Dans l’atmosphère intime de ce petit musée, au milieu de maquettes, d’objets et de documents originaux, la présidente de l’Association Mermoz d’Aubenton vous raconte la vie extraordinaire de “l’Archange”, ce pilote exceptionnel que fut Jean Mermoz, le plus célèbre des enfants d’Aubenton. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Visites par groupes successifs – Attente dans la cour arrière de la mairie, devant la magnifique fresque réalisée par l’artiste Boris Veyret, inaugurée le 14 juillet 2021.

Musée Jean Mermoz 2 rue du Jeton 02500 Aubenton Aubenton 02500 Aisne

Le petit musée Jean Mermoz d’Aubenton occupe le rez-de-chaussée de “l’immeuble Collin”, situé juste en face de la maison natale de l’aviateur, à côté de la mairie.

