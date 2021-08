Montmorency Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, Val-d'Oise Visites guidées de la Maison de Jean-Jacques Rousseau et de la la Bibliothèque d’études rousseauistes Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Visites guidées de la Maison de Jean-Jacques Rousseau et de la la Bibliothèque d'études rousseauistes Musée Jean-Jacques Rousseau, 18 septembre 2021 14:00, Montmorency. Journée du patrimoine 2021 Musée Jean-Jacques Rousseau. Gratuit

18 et 19 septembre Visites guidées de la Maison de Jean-Jacques Rousseau et de la la Bibliothèque d’études rousseauistes * Venez visiter la maison où vécut Jean-Jacques Rousseau entre 1757 et 1762. Profitez des jardins tant appréciés par le philosophe, et où se trouvent son “donjon” ainsi que son “cabinet de verdure”. C’est dans ce cadre paisible qu’il rédigea ses œuvres majeures : La Nouvelle Héloïse, Émile ou De l’éducation et Du Contrat social. Découvrez la bibliothèque d’études rousseauistes, où des chercheurs du monde entier viennent consulter les fonds du musée. Maison de Jean-Jacques Rousseau : visites guidées toutes les demi-heures.

Bibliothèque d’études rousseauistes : visites guidées toutes les heures. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tickets à retirer le jour même à l’accueil du musée afin de réserver vos créneaux de visites.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84428464.jpg 01 39 64 80 13 http://www.museejjrousseau.montmorency.fr http://www.facebook.com/museejjrousseau

Le Musée présente la maison de Jean-Jacques Rousseau (le Petit Mont-Louis), son jardin et son cabinet de travail, le “Donjon”, ou il écrivit de 1757 à 1762 La Nouvelle Héloïse, Emile ou de l’Éducation et Du Contrat social. Le musée propose régulièrement des expositions temporaires et des manifestations culturelles.

Crédits : Musée Jean-Jacques Rousseau – Montmorency Gratuit

Musée Jean-Jacques Rousseau Adresse 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency