Vicq-sur-Breuilh Musée & Jardins Cécile Sabourdy Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Atelier au musée « Sculpture dansante » Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh

Atelier au musée « Sculpture dansante » Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 18 septembre 2021 10:00, Vicq-sur-Breuilh. Journée du patrimoine 2021 Musée & Jardins Cécile Sabourdy. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap psychique 05 55 00 67 73

Samedi 18 septembre, 10h00 Atelier au musée « Sculpture dansante » * Clin d’œil aux nombreuses sculptures exposées au musée, modelage d’un petit personnage expressif en argile ! Sensation agréable assurée ! Dans le cadre du thème national “Patrimoine pour tous”, les Musée & Jardins Cécile Sabourdy propose un créneau spécifique pour le public en situation de handicap, à travers un atelier de pratique adapté.

En jouant sur les sens, en particulier le touché, les participants pourront explorer leur imaginaire en s’insiprant des oeuvres scultées qui habitent le Musée et les Jardins. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Gratuit. Sur réservation. Créneau spécifique pour le public en situation de handicap visuel et mental.

Musée & Jardins Cécile Sabourdy 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22558561.jpg 05 55 00 67 73 https://www.facebook.com/page.musee.jardins.cecile.sabourdy/?ref=page_internal

Entouré de ses jardins, l’ancien presbytère du XVIIe est devenu un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte d’artistes Hors-les-Normes.

Art Naïf, Brut et Singulier sont mis en lumière dans une ambiance conviviale & décomplexée !

Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres.

Crédits : ©Cécile Sabourdy Gratuit|Sur inscription ©Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Autres Lieu Musée & Jardins Cécile Sabourdy Adresse 87260 Vicq-sur-Breuilh Ville Vicq-sur-Breuilh Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh