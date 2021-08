Vicq-sur-Breuilh Musée & Jardins Cécile Sabourdy Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Démonstrations taille de pierre et forge traditionnelle Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh

Démonstrations taille de pierre et forge traditionnelle Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 18 septembre 2021 10:00, Vicq-sur-Breuilh. Journée du patrimoine 2021 Musée & Jardins Cécile Sabourdy. Gratuit

18 et 19 septembre Démonstrations taille de pierre et forge traditionnelle * Démonstrations de savoir-faire traditionnels. Sur les traces de la pierre taillée : Renvoyant à une histoire des traditions, des savoirs-faires, des métiers de l’artisanat, ainsi qu’aux œuvres des sculpteurs Ricou Pagnon et Gabriel Albert, le Musée vous invite à rencontrer un tailleur de pierre. Démonstrations et initiations à la forge traditionnelle : Retrouvez nos deux forgerons favoris dans les jardins du Musée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre (jardins).

Musée & Jardins Cécile Sabourdy 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22558561.jpg 05 55 00 67 73 https://www.facebook.com/page.musee.jardins.cecile.sabourdy/?ref=page_internal

Entouré de ses jardins, l’ancien presbytère du XVIIe est devenu un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte d’artistes Hors-les-Normes.

Art Naïf, Brut et Singulier sont mis en lumière dans une ambiance conviviale & décomplexée !

Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres.

Crédits : ©Cécile Sabourdy Gratuit ©Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Autres Lieu Musée & Jardins Cécile Sabourdy Adresse 87260 Vicq-sur-Breuilh Ville Vicq-sur-Breuilh Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh