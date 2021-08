La Porcherie Musée Jacques Arsène d'Arsonval Haute-Vienne, La Porcherie Sur les traces d’Arsène d’Arsonval Musée Jacques Arsène d’Arsonval La Porcherie Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sur les traces d’Arsène d’Arsonval Musée Jacques Arsène d’Arsonval, 18 septembre 2021 14:00, La Porcherie. Journée du patrimoine 2021 Musée Jacques Arsène d’Arsonval. Gratuit

18 et 19 septembre Sur les traces d’Arsène d’Arsonval * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Animations scientifiques accessibles à tous.

Musée Jacques Arsène d’Arsonval Rue Arsène d’Arsonval, 87380 La Porcherie La Porcherie 87380 La Vie Haute-Vienne

05 55 00 89 91

Musée communal présentant la famille et les travaux de Jean Arsène d’Arsonval, professeur au Collège de France et académicien né à la Porcherie.

Des vitrines et des panneaux explicatifs font référence aux travaux très éclectiques de ce médecin-chercheur.

Les bénévoles de l’association AMA-Les-Aramis présentent des expériences qui illustrent, de manière très concrète, les recherches du maître, leur portée et leur actualité.

