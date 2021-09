Sète Musée international des arts modestes (MIAM) Hérault, Sète Atelier Petite Tribu pour les 3-5 ans Musée international des arts modestes (MIAM) Sète Catégories d’évènement: Hérault

Atelier Petite Tribu pour les 3-5 ans Musée international des arts modestes (MIAM), 18 septembre 2021 10:00, Sète. Journée du patrimoine 2021 Musée international des arts modestes (MIAM). Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 10h00 Atelier Petite Tribu pour les 3-5 ans * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Musée international des arts modestes (MIAM) 23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 Sète Sète 34200 Hérault

04 99 04 76 44 http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932,https://twitter.com/mediationmiam

Ouvert en 2000, le MIAM est un laboratoire ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. Ce musée fait des créations marginales ou périphériques, le cœur de sa réflexion, et favorise la circulation entre culture savante et culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités.

Crédits : © Petite Épicerie du MIAM Gratuit|Sur inscription

Heure : 10:00 - 12:00
Age minimum 3
Age maximum 5