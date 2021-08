Visite guidée “Les vestiges médiévaux du musée” Musée Ingres Bourdelle, 18 septembre 2021 10:15, Montauban.

Journée du patrimoine 2021 Musée Ingres Bourdelle. Gratuit|Sur inscription http://museeingresbourdelle.com

18 et 19 septembre

Visite guidée “Les vestiges médiévaux du musée”

Nous vous invitons à pénétrer dans des espaces généralement fermés au public. Les entrailles du musée contiennent bien des surprises… et des légendes. Une arche enterrée du pont Vieux ? Un souterrain passant sous le Tarn ? Des prisons au détour d’un escalier?… Durant quelques minutes, transformez-vous en archéologue du bâti et venez démêler le vrai du faux en notre compagnie !

Visites guidées menées par les guides conférenciers du CIAP

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h45

dimanche 19 septembre – 10h15 à 12h45

Musée Ingres Bourdelle 19, rue de l’Hôtel de Ville BP 752, 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne

05 63 22 12 91 http://www.museeingres.com

Ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, le musée Ingres abrite mes collections de deux illustres montalbanais, le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres et le sculpteur Antoine Bourdelle. La salle du prince noir, vestige du château érigé par les anglais lors de la guerre de 100 ans abrite les collections archéologiques gallo-romaines. Le rez-de-chaussée accueille les sculptures de Bourdelle, Montalbanais célèbre. Le sous-sol dans lequel s’installent régulièrement les exposition du musée présente des oeuvers contemporaines de la seconde moitié du XXe siècle (Olivier Debré, Zao-Wou-Ki, Vieira da Silva…). Deux salles sont réservées à la céramique française et étrangère des XVIIIe et XIXe siècles. On y découvre notamment les pots à pharmacie d’Ardus et le célèbre pot ç thériaque de Montauban. Six salles du premier étage sont consacrées à Ingres. On y trouve de grandes compositions révélant l’influence de l’Antiquité et de Raphaël mais aussi des œuvres de jeunesse.

Gratuit|Sur inscription