Musée de l'Imprimerie : La photographie aléatoire et alternative présentée par Aléa Club musee imprimerie Nantes, 18 septembre 2021 14:00, Nantes

18 et 19 septembre Musée de l’Imprimerie : La photographie aléatoire et alternative présentée par Aléa Club * Tirage de votre portrait en noir et blanc

En partenariat avec Aléa Club présentation des procédés alternatifs de la photographie

Démontration streetbox (ou afghanbox) qui permet de faire de la photographie tout en un ! La prise de vue et le développement se font tirage directement dans la boite. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

musee imprimerie Nantes 24 quai de la Fosse Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

Musée atelier qui vous propose de vous raconter l’histoire de la réalisation du livre. Sous vos yeux des machines fondent des lignes de texte, d’autres les impriment.

