À tout prix ! De l'Art à tout prix musee imprimerie Nantes, 18 septembre 2021 15:00, Nantes Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre À tout prix ! De l’Art à tout prix * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

musee imprimerie Nantes 24 quai de la Fosse Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98029311.jpg 0240752655 https://www.musee-imprimerie.com

Musée atelier qui vous propose de vous raconter l’histoire de la réalisation du livre. Sous vos yeux des machines fondent des lignes de texte, d’autres les impriment.

