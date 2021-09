Charlieu Musée hospitalier Charlieu, Loire Visite libre du musée hospitalier Musée hospitalier Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Visite libre du musée hospitalier Musée hospitalier, 18 septembre 2021 10:00, Charlieu. Journée du patrimoine 2021 Musée hospitalier. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visite libre du musée hospitalier * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée hospitalier 9, boulevard du général Leclerc, 42190 Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu 42190 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72711825.jpg 04 77 60 28 84 http://www.ville-charlieu.fr

Ancien Hôtel-Dieu avec la visite de l’apothicairerie, la salle d’opération, la salle d’examens et de soins, la lingerie, la salle des malades et la chapelle. Édifice du XVIIIe siècle très caractéristique de l’architecture hospitalière de cette époque.

