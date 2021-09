Saint-Cloud Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Accueil, information et parcours de visites libres au musée historique du domaine Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Accueil, information et parcours de visites libres au musée historique du domaine Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Cloud. Journée du patrimoine 2021 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud. Gratuit

18 et 19 septembre Accueil, information et parcours de visites libres au musée historique du domaine * Le Nôtre et le domaine de Saint-Cloud

Parcours libre dans les jardins, pour découvrir le travail et l’œuvre d’André Le Nôtre à Saint-Cloud. Saint-Cloud, résidence impériale

Parcours libre dans les jardins sur les traces des grands évènements de l’épopée napoléonienne, qui commence par le coup d’état du 18 Brumaire et se termine avec la chute du Second–Empire pendant la guerre franco-prussienne. Musée historique du domaine de Saint-Cloud

Situé dans le bâtiment des Ecuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu par le biais de mobilier, portraits, maquette, galerie de gravures et de photographies. Parcours dans l’histoire des jardins de Saint-Cloud

L’histoire des jardins de Saint-Cloud de la fin du XVIème siècle jusqu’aux années 1930. Parcours découverte jeune public

Parcours ludique dans le musée historique et les jardins avec un livret-jeu et des énigmes à remplir pour les enfants de 7 à 11 ans.

(Se munir d’un crayon) Parcours-jeu « A compléter ! »

Ce parcours-jeu est conçu comme une promenade dans le domaine national de Saint-Cloud, à la recherche d’éléments disparus à retrouver. Il n’y a pas d’ordre à suivre, le parcours est libre. Ouvrez l’œil et répondez aux énigmes posées.

(Se munir d’un crayon) *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, passe sanitaire obligatoire

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48983514.jpg 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/

Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu.

Crédits : Domaine national de Saint-Cloud Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Autres Lieu Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Adresse Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud lieuville Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud