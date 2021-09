Saint-Cloud Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Micro-visites Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Micro-visites Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, 18 septembre 2021 16:00, Saint-Cloud. Journée du patrimoine 2021 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud. Gratuit

18 et 19 septembre Micro-visites * Les micro-visites sont l’occasion de découvrir progressivement le domaine à travers une courte présentation de ses jardins, œuvres, événements historiques dans le musée historique et de poursuivre en autonomie cette promenade avec un parcours-jeu ludique.

Durée de 20 minutes pour la présentation et d’une heure pour le parcours *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h20

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h20

*

Entrée libre Passe sanitaire obligatoire

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48983514.jpg 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/

Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu.

Crédits : Domaine national de Saint-Cloud AT Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Autres Lieu Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Adresse Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud lieuville Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud