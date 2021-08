La Maison de Pierre Loti en 3D Musée Hèbre de Saint-Clément, 18 septembre 2021 10:15, Rochefort.

Journée du patrimoine 2021 Musée Hèbre de Saint-Clément. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 05 46 82 91 60

18 et 19 septembre

La Maison de Pierre Loti en 3D

*

Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, devant un écran, parcourez virtuellement les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain.

Les salons rouge, bleu, salles renaissance et gothique, la montée d’escalier, l’austère et émouvante chambre… et puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse de la maison.

Conduite par un guide conférencier, la visite permet d’extraire des objets du décor, de visualiser des sources complémentaires, dans un espace évoquant les ambiances orientales chères à Pierre Loti.

*

samedi 18 septembre – 10h15 à 10h45

samedi 18 septembre – 10h45 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h15 à 11h45

samedi 18 septembre – 11h45 à 12h15

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h15 à 10h45

dimanche 19 septembre – 10h45 à 11h15

dimanche 19 septembre – 11h15 à 11h45

dimanche 19 septembre – 11h45 à 12h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription dès le 14 septembre au musée Hèbre dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire + pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations sanitaires. Durée : 20 minutes.



Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30440945.jpg 05 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0

Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu à l’architecture contemporaine au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle qu’est Rochefort.

Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, de deux espaces dédiés à Pierre Loti (dont la maison est actuellement en restauration), d’un CIAP retraçant l’histoire de la ville avec notamment l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835 et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde.

Le musée Hèbre, labellisé Musée de France, c’est aussi un espace à la programmation culturelle renouvelée et ouverte à de nombreux domaines artistiques. Il est doté d’un service éducatif.

Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap (moteur, auditif, mental et psychique).

Crédits : ©SimonDavid/CARO Gratuit|Sur inscription ©Philippe Autret