CAFÉ ZIMMERMANN Musée Granet, 17 septembre 2021 19:30, Aix-en-Provence.

Journée du patrimoine 2021 Musée Granet. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 19h30

CAFÉ ZIMMERMANN

*

Sonates en duo de Bach à Bräm

Céline Frisch, clavecin et Pablo Valetti, violon.

Dans ces six sonates pour clavecin et violon, Jean-Sébastien Bach explore et livre une large vision des rôles et jeux auxquels peuvent se livrer ces deux instruments. Comme dans une pièce de théâtre, chaque sonate donne un rôle à chaque instrument. Tantôt le clavecin est dit « obligé » et oublie son rôle habituel de basse continue pour devenir protagoniste. Le violon évolue alors en accompagnateur avant de renouer avec sa virtuosité. Puis, cesse le jeu et tout se confond, tout devient accompagnement jusqu’au moment où se dévoile une texture harmonique unique où soliste et accompagnateur se fondent. Bach utilise cette multitude de rôles pour servir une grande variété de formes et de sonorités, ces sonates prenant ainsi des allures de cantates voire de trio lorsque chaque main du claveciniste joue une voix et le violon, la troisième.

C’est cette grande richesse qui intéresse le compositeur contemporain Thüring Bräm qui se livre à un exercice musical délicat et en même temps très audacieux en utilisant ces sonates. Son procédé consiste à conserver de façon intacte un mouvement de chaque sonate de Bach et de placer entre eux un interlude faisant office de prélude au mouvement suivant. Thüring Bräm bouleverse ainsi la forme traditionnelle du concert puisque tout est si imbriqué et si lié que le public peut avoir l’impression d’entendre une seule et même pièce. Résolument contemporain, ce travail d’interprétation et de réappropriation des compositions de Bach consacre ce programme comme une passerelle entre les époques.

*

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h30

*

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.



Musée Granet Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26254021.jpg 0442528832 http://www.museegranet-aixenprovence.fr https://www.facebook.com/events/1250358601744764/,https://www.instagram.com/museegranet/?hl=fr

Le musée Granet, institution culturelle de la Communauté du Pays d’Aix, offre sur plus de 4000 m2 une vaste traversée de la création artistique depuis l’Antiquité, les collections de peinture française (Les frères Le Nain, Ingres, Granet), nordique (Rembrandt, Rubens) et italienne (le maître de Flémalle) du XVIe au XIXe siècles jusqu’aux chefs-d’oeuvre de l’art moderne et contemporain. Le musée présente ainsi la magnifique donation Philippe Meyer « De Cézanne à Giacometti ». La salle dédiée à Cézanne abrite dix chefs-d’oeuvre dont la récente acquisition, le Portrait d’Emile Zola. En 2010, est venue s’ajouter pour 15 ans l’inestimable collection Planque constituée de près de 300 chefs-d’œuvre.

Crédits : © Café Zimmermann Gratuit © Musée Granet