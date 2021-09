Sisteron Musée Gallo-Romain Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visite libre du musée Musée Gallo-Romain Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Visite libre du musée Musée Gallo-Romain, 17 septembre 2021 10:30, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 Musée Gallo-Romain. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre du musée * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

Masque et pass sanitaire obligatoires

Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

0492615840

De remarquables collections labellisées ”Musée de France” vous ouvrent une porte sur l’éternité grâce à une magnifique exposition permanente dédiée aux monuments et pratiques funéraires des riches familles gallo-romaines du pays sisteronais.

