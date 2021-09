Villeneuve-sur-Yonne Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Visite du Musée-Galerie Carnot Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Visite du Musée-Galerie Carnot Musée-Galerie Carnot, 18 septembre 2021 14:00, Villeneuve-sur-Yonne. Journée du patrimoine 2021 Musée-Galerie Carnot. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite du Musée-Galerie Carnot * Découvrez les oeuvres de Jean-Marie Queneau, les oeuvres des collections permanentes du XIXe à aujourd’hui et l’exposition photographique “Au temps des Nabis”. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Musée-Galerie Carnot 4 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Crédits : Mairie de Villeneuve-sur-Yonne Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Musée-Galerie Carnot Adresse 4 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne