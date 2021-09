Blérancourt Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Aisne, Blérancourt Visite À la découverte du château de Blérancourt au XVIIe siècle Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

Visite À la découverte du château de Blérancourt au XVIIe siècle Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt, 18 septembre 2021 11:00, Blérancourt. Journée du patrimoine 2021 Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt. Gratuit

18 et 19 septembre Visite À la découverte du château de Blérancourt au XVIIe siècle * Le château de Blérancourt, construit entre 1612 et 1624 par l’architecte français Salomon de Brosse pour la famille Potier de Gesvres, est un des premiers édifices de l’architecture classique.

Partez à la découverte des vestiges et reconstituez ce domaine d’exception ! Samedi et dimanche

À 11h et 15h30 avec un guide-conférencier

À 16h30 avec Valérie Lagier, conservateur en chef en charge du musée

Durée : 1h *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Sur inscription le jour de la visite

Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Place du général Leclerc – 02300 Blérancourt Blérancourt 02300 Aisne

03 23 39 14 72 http://www.museefrancoamericain.fr/ https://www.facebook.com/museefrancoamericain Crédits : Le château de Blérancourt © RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / G. Blot Gratuit

Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Adresse Place du général Leclerc - 02300 Blérancourt Ville Blérancourt