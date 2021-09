Fismes Musée France 40 Véhicules Fismes, Marne Venez voir Jojo Rabbit en plein air ! Musée France 40 Véhicules Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Samedi 18 septembre, 20h30 Venez voir Jojo Rabbit en plein air ! * Sur le site du musée France 40 Véhicules, profitez d’une séance de cinéma en plein air. Au programme : Jojo Rabbit ! Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve, quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Un film incroyable et familial. Comparable à « La vie est belle », traitant un sujet extrêmement sombre, sans pour autant se départir de comique et d’une beauté enfantine. La guerre à la hauteur d’un enfant.

Sortie le 29 janvier 2020 / 1h 48min / Guerre, Drame, Comédie. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h15

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Musée France 40 Véhicules 7 rue de la Sucrerie, 51170 Fismes Fismes 51170 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location86533223.jpg 06 28 94 47 65 https://www.facebook.com/MuseeFR40V/

Musée de la campagne de France de 1940 et prochainement de la Première Guerre mondiale. Situé dans la ville de Fismes, le long de la Nationale 31 entre Reims et Soissons.

