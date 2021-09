Fismes Musée France 40 Véhicules Fismes, Marne Venez découvrir la campagne de France de 1940 ! Musée France 40 Véhicules Fismes Catégories d’évènement: Fismes

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Musée France 40 Véhicules 7 rue de la Sucrerie, 51170 Fismes Fismes 51170 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location86533223.jpg 06 28 94 47 65 https://www.facebook.com/MuseeFR40V/

Musée de la campagne de France de 1940 et prochainement de la Première Guerre mondiale. Situé dans la ville de Fismes, le long de la Nationale 31 entre Reims et Soissons.

