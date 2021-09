Saint-Nicolas-de-Port Musée Francais de la Brasserie Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Découverte d’un exemple remarquable d’architecture industrielle de style Art Déco Musée Francais de la Brasserie Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Nicolas-de-Port

Découverte d’un exemple remarquable d’architecture industrielle de style Art Déco Musée Francais de la Brasserie, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Nicolas-de-Port. Journée du patrimoine 2021 Musée Francais de la Brasserie. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte d’un exemple remarquable d’architecture industrielle de style Art Déco * Découvrez les locaux de brassage de la bière et profitez de l’accès à la terrasse sommitale. Lors des journées du patrimoine, l’ensemble des locaux sera en accès libre, y compris et, à titre exceptionnel (sauf en cas de pluie), la terrasse située au sommet de la tour de brassage, d’où un panorama magnifique de la vallée de la Meurthe de Dombasle à Nancy peut être admiré.

La visite permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière, depuis le matage de l’orge jusqu’au conditionnement en bouteille, sans oublier les immenses cuves de brassage en cuivre rutilantes qui, visibles depuis la rue grâce aux larges baies vitrées, faisaient la fierté du brasseur.

Le visiteur pourra en profiter pour découvrir l’exposition sur le thème «Le cheval de brasserie» en présentation jusqu’à fin septembre.

Dimanche 19, il pourra assister à une démonstration de brassage en petit volume. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Gratuit.

Musée Francais de la Brasserie 62 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1555805.jpg?_ts=1629291895293 03 83 46 95 52 http://www.passionbrasserie.com

Le musée permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière dans du matériel traditionnel de brassage datant (tout comme les locaux) de 1931. Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, en cessation d’activité depuis 1986, le musée conserve également une importante collection d’affiches, plaques émaillées et autres objets publicitaires de nombreuses brasseries françaises. La visite du bâtiment créé par l’architecte nancéen Fernand César permet de découvrir la salle de brassage et ses magnifiques marmites en cuivre, la chambre à houblon, la salle des machines avec l’énorme compresseur à froid, les anciennes glacières où les fermenteurs voisinent avec les tanks de garde et le matériel de soutirage. Il présente également un ensemble de boiseries École de Nancy et mobilier Art Nouveau ainsi que des vitraux de Jacques Gruber créés en 1907 pour la salle de dégustation de la brasserie de Vézelise. Sur la façade de la tour de brassage, on pourra observer une mosaïque de J. Chriotofoli, représentant le coq triomphant, emblème de la brasserie locale.

Crédits : ©Musée de la Brasserie Gratuit ©Musée Français de la Brasserie

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Autres Lieu Musée Francais de la Brasserie Adresse 62 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port Ville Saint-Nicolas-de-Port Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Musée Francais de la Brasserie Saint-Nicolas-de-Port