Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de l’Aurignacien propose aux scolaires une visite du site archéologique d’Aurignac en cours de fouille, en association avec le CAUE de la Haute-Garonne. Sur réservation. Places limitées.

Le musée-forum de l’Aurignacien invite tous les passionnés de Préhistoire, amateurs de découvertes culturelles et curieux de tous horizons à vivre un voyage dans le temps et aller à la rencontre des Aurignaciens, premiers hommes anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ 36 000 ans. Installé dans un bel écrin architectural résolument moderne et parfaitement intégré dans un environnement naturel préservé, ce musée de site éponyme met en valeur l’histoire, le patrimoine du site et la portée scientifique de sa découverte au XIXe siècle.

