Saint-Martin-de-Ré Musée Ernest-Cognacq Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Ré Visite contée – L’île de Ré à l’heure du rail Musée Ernest-Cognacq Saint-Martin-de-Ré Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Martin-de-Ré

Visite contée – L’île de Ré à l’heure du rail Musée Ernest-Cognacq, 18 septembre 2021 10:15, Saint-Martin-de-Ré. Journée du patrimoine 2021 Musée Ernest-Cognacq. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 05 46 09 21 22

18 et 19 septembre Visite contée – L’île de Ré à l’heure du rail * *

samedi 18 septembre – 10h15 à 10h45

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h15 à 10h45

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée Ernest-Cognacq 13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97813189.jpg 05 46 09 21 22 http://www.musee-ernest-cognacq.fr

Composé d’un hôtel particulier datant de la fin du XVe et d’une aile contemporaine, le musée Ernest Cognacq présente des collections d’art et d’histoire de l’île de Ré.

Crédits : ©Ministère de la Culture Gratuit|Sur inscription ©Ville de Saint-Martin-de-Ré

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Ré Autres Lieu Musée Ernest-Cognacq Adresse 13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré Ville Saint-Martin-de-Ré lieuville Musée Ernest-Cognacq Saint-Martin-de-Ré