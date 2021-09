Découverte de la vie rurale au XXe siècle à Anse Musée Engrangeons la Mémoire – Association des Mémoires Locales Ecobeauval, 18 septembre 2021 10:00, Anse.

Journée du patrimoine 2021 Musée Engrangeons la Mémoire – Association des Mémoires Locales Ecobeauval. Gratuit|Sur inscription contact-elm@orange.fr, 04 74 04 96 22

18 et 19 septembre

Découverte de la vie rurale au XXe siècle à Anse

*

Cette année, le Musée Engrangeons la mémoire vous propose de découvrir son exposition permanente autour de la vie beaujolaise au XXe siècle à travers le quotidien et les grands conflits.

Trois salles sont reconstituées pour permettre une immersion autour de ce thème. Pour compléter, une exposition temporaire fraîchement inaugurée est à découvrir : Femmes en guerre. Une exposition pour comprendre comment les femmes vivaient lors de ces moments complexes.

Pour ces journées et pour la sécurité de tous, nous vous proposons :

– Une visite commentée toutes les heures (à chaque nouvelle heure) en petit groupe.

ou

– Une visite libre à votre rythme.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h30

*

Pour des questions de logistique, nous vous prions de réserver pour les visites commentée.



Musée Engrangeons la Mémoire – Association des Mémoires Locales Ecobeauval 32, rue du 3 septembre 1944, 69480 Anse, Auvergne-Rhône-Alpes Anse 69480 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25174872.jpg 04 74 04 96 22 http://www.ecobeauval.com https://www.facebook.com/Engrangeons-la-M%C3%A9moire-824528490899713/

Dans cette ancienne ferme, les premières constructions datent du XVe siècle avec un pigeonnier et des escaliers à vis. Les autres bâtiments, dont les granges, remontent au XVIIIe et XIXe siècles. La maison principale telle qu’elle existe maintenant fut édifiée en 1863. C’est dans cet ensemble que s’est installé notre musée qui traite de la guerre 14-18. Dans la première salle vous pourrez suivre le quotidien d’une famille dont le fils est au front. Vous vivrez au rythme des visites tant attendues du facteur et des correspondances, des offensives et des déplacements du jeune soldat Joannès. Dans la seconde salle vous serez immergés dans la vie quotidienne de ceux qui restent à l’arrière front, dans les villages et font vivre le pays. Vous verrez quels sont les métiers qui périclitent faute de main d’œuvre masculine et quels sont ceux qui prennent de l’essor. Vous comprendrez comment la guerre, en tuant les hommes, laisse les femmes seules face à de lourdes tâches et dans des situations financières souvent très difficiles. La visite se termine par une immersion dans la dure réalité des soldats. Vous pourrez découvrir des objets fabriqués par les poilus au front et des panneaux vous détaillant les causes de la guerre, son déroulement, les grandes dates et batailles à retenir. Dans la cave, un film d’animation vous sera présenté à propos de la libération d’Anse en 1944, où 13 personnes se sont réfugiées pendant les bombardements qui détruisirent le clocher de la ville.

Crédits : ©Musée Engrangeons la Mémoire Gratuit|Sur inscription ©Musée Engrangeons la Mémoire