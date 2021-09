Présentation du métier de restaurateur d’arts graphiques Musée Dupuy-Mestreau, 18 septembre 2021 10:00, Saintes.

Journée du patrimoine 2021 Musée Dupuy-Mestreau. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 13h30

Présentation du métier de restaurateur d’arts graphiques

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur.



Musée Dupuy-Mestreau 4, rue Monconseil 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34355698.jpg 05 46 98 23 90 http://www.ville-saintes.fr

Fleuron du patrimoine architectural de la ville, l’hôtel de Monconseil est depuis un siècle, l’écrin de la collection d’un homme, Abel Mestreau, qui s’est voulu témoin de son époque et passeur de mémoire pour les générations à venir. Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du XIXe siècle une véritable maison des curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, érudit héritier de l’une des plus grandes familles de négociants en cognac de Saintes, des milliers d’objets liés à la Saintonge, aux arts décoratifs et à la vie quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore aujourd’hui petits et grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries peintes et de parquets, suscitant la surprise à chaque visite.

Crédits : ©Ville de Saintes Gratuit ©Musée Dupuy Mestreau