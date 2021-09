Paris Musée du Vivant - AgroParisTech Paris Les chemins des architectures emblématiques de brique de Paris 5e : promenades patrimoniales Musée du Vivant – AgroParisTech Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Les chemins des architectures emblématiques de brique de Paris 5e : promenades patrimoniales * Invitation aux Parisiens et aux touristes à découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural de brique de Paris 5e Les objectifs de la manifestation : permettre aux publics de découvrir ou de redecouvrir les chemins des architectures emblématiques de brique de Paris 5e, de la rue Claude Bernard à la rue Larrey (immeuble de brique de Paris Habitat). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Musée du Vivant – AgroParisTech 16 rue Claude Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris

http://www.museeduvivant.fr/ https://www.facebook.com/museeduvivant.agroparistech/

AgroParisTech est la grande école d’ingénieurs en sciences du vivant et questions environnementale. Créé en 2007, AgroParisTech est le fruit de la fusion d’institutions datant du XIXe siècle d’où un patrimoine riche et ancien au sein de nos établissements.

L’ensemble de ce patrimoine fut rassemblé au sein du Musée du Vivant, premier musée international sur l’écologie et le développement durable.

Ce musée, aux collections d’État, ne présente pas d’espaces d’exposition permanente. Il conçoit des expositions itinérantes et clé-en-main pour des structures extérieures. Ses collections sont pluridisciplinaires : collections scientifiques (animaux naturalisés, xylothèque, maquettes agricoles, géologie, herbiers…), collections artistiques (peintures, sculptures, estampes et dessins – avec la plus importante collection de dessins de Cabu dans un fonds public), ouvrages anciens, archives photographiques de l’école ….

