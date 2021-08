Circuit « Vitrail en Argonne » Musée du Verre d’Argonne, 18 septembre 2021 10:00, Les Islettes.

Journée du patrimoine 2021 Musée du Verre d’Argonne. Gratuit http://www.verre-argonne.org, avargonne.sec@gmail.com, 06 52 96 21 66

18 et 19 septembre

Circuit « Vitrail en Argonne »

Découverte de vitraux remarquables dans 16 églises et chapelles argonnaises.

Découvrez des vitraux de différentes époques et styles dans 16 églises et chapelles d’Argonne, dont certaines ouvertes exceptionnellement à cette occasion.

Sites ouverts : Église Les Islettes (55) – Église Clermont-en-Argonne (55) – Église Dombasle-en-Argonne (55) – Église Lavoye (55) – Chapelle de Saint-Rouin (Beaulieu-en-Argonne – 55) – Église de Futeau (55) – Chapelle des Senades (Les Islettes -55) – Église Le Neufour (55) – Église Le Claon (55) – Église abbatiale Lachalade (55) – Église Montfaucon d’Argonne (55) – Église Rarécourt (55) – Église Romagne-sous-Montfaucon (55) – Église Varennes-en-Argonne (55) -Chapelle La Harazée (Vienne-le-Château – 51) – Église Hans (51)

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit.



Musée du Verre d’Argonne 64 rue Jules Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse

Les verreries en Argonne, c’est une histoire de plus de 18 siècles et des productions variées : gobeleterie, vitres, bocaux, millions de bouteilles et flacons, cloches maraîchères… Et de belles réussites : mise au point de la bouteille champenoise, diffusion des productions jusqu’en Amérique au XVIIIe siècle, le bocal L’Idéale au XXe…

Ce lieu d’exposition, créé en 2009 n’aurait pas vu le jour sans la curiosité, la constance et l’érudition de François Jannin, archéologue et historien argonnais, autodidacte et passionné. Il voulait partager largement ses découvertes, ses travaux et qu’y soit consacrée une structure locale.

La Municipalité des Islettes l’a permis, par la mise à disposition et la rénovation des locaux de l’ancienne mairie. L’initiative a été soutenue dès le départ par la Conservation des Musées de la Meuse et la Drac Lorraine. Les coopérations se sont développées avec d’autres musées, particulièrement le Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould.

Les expositions sont conçues et réalisées par les Amis du Verre d’Argonne, appuyées par des spécialistes et experts d’horizons multiples et un comité scientifique. Les bénévoles assurent votre accueil et le commentaire de l’exposition. Fidèles à l’esprit du fondateur, ils ont pris le relais de la réalisation et de l’animation de ce lieu ayant acquis au fil des années et de l’évolution de la présentation, la qualification de musée.

L’exposition est renouvelée en profondeur chaque année pour éclairer différentes facettes de cette histoire, faire découvrir les hommes, les techniques et les productions. Les thématiques annuelles enrichissent le contenu et permettent la mise en valeur des découvertes nouvelles.

Les animations verrières estivales permettent de rencontrer les artistes et artisans d’art héritiers des savoir-faire ancestraux.

Crédits : ©Amis du Verre d’Argonne Gratuit Flacons pharma ©Amis du verre d’Argonne