Blangy-sur-Bresle Musée du Verre

Seine-Maritime

Visite guidée du musée du Verre Musée du Verre, 18 septembre 2021 14:00, Blangy-sur-Bresle

18 et 19 septembre Visite guidée du musée du Verre * Découvrez différentes techniques de travail du verre à chaud (manuelle, mécanique et semi-automatique) puis du travail à froid (taille, polissage et lustrage).

Admirez ensuite sous vitrines (env. 1000 flacons présentés), le savoir-faire des verreries présentes dans la vallée de la Bresle qui produisent encore actuellement 70 % de la production mondiale de flaconnage de luxe.

En point d'orgue, la démonstration commentée du souffleur de verre qui ravira les petits et les grands

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée du Verre Rue du manoir, 76340 Blangy-sur-Bresle

Le musée du verre est installé dans le Manoir de Fontaine, bâtisse du XVIe siècle, devenu une ferme au XXe siècle

