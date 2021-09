Mens Musée du Trièves Isère, MENS Lecture-projection “Tu as changé l’histoire de la terre” Musée du Trièves Mens Catégories d’évènement: Isère

MENS

Lecture-projection "Tu as changé l'histoire de la terre" Musée du Trièves, 18 septembre 2021 18:00, Mens

Samedi 18 septembre, 18h00 Lecture-projection “Tu as changé l’histoire de la terre” * Tu as changé l’histoire de la terre” Tu as changé l’histoire de la terre ! fait dialoguer les images du film documentaire Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe de N. Boutkevitch, des lectures extraites du livre Les métamorphoses du bon berger de G. Lebaudy traversées d’échappées poétiques, d’un conte, de paroles de bergers… *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Entrée libre

Musée du Trièves place de la halle MENS Mens 38710 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66775943.jpg 04 76 34 88 28 http://www.cultureailleurs.com

Situé au cœur du quartier historique de Mens, le musée du Trièves est un véritable musée de pays. Des premières occupations humaines aux faits religieux de l’époque moderne, il évoque les richesses d’un patrimoine rural et de la vie des habitants du Trièves et retrace l’évolution des hommes qui ont façonné le paysage.

