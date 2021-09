Cholet Musée du textile Cholet, Maine-et-Loire Démonstration sur les métiers à tisser mécaniques Musée du textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Démonstration sur les métiers à tisser mécaniques Musée du textile, 18 septembre 2021 10:00, Cholet. Journée du patrimoine 2021 Musée du textile. Gratuit

18 et 19 septembre Démonstration sur les métiers à tisser mécaniques * Depuis 2003, le musée abrite également le dernier atelier de fabrication du mouchoir rouge de Cholet. Il perpétue une tradition et un savoir-faire : emblème d’une ville et d’un territoire. Son histoire centenaire est évoquée dans l’atelier ouvert à tous. Les démonstrations ont lieu régulièrement tout au long de la journée (pas d’horaires précis). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13043279.jpg 02 72 77 22 50 http://www.museedutextile.com

Le musée est installé dans une blanchisserie construite en 1881, qui a fonctionné jusqu’en 1940. Son jardin vous invite à découvrir l’utilisation insolite des plantes tinctoriales et à fibres dans l’artisanat et l’industrie textile. Dans un dédale de couleurs, ces espèces végétales vous dévoilent les secrets d’un savoir-faire millénaire. Il propse un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. On y trouve les étapes de la fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu. Dernier atelier de fabrication mouchoir rouge de Cholet.

Crédits : Musées de Cholet Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Musée du textile Adresse Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Ville Cholet lieuville Musée du textile Cholet