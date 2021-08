Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs Spectacle d’ouverture des Journées européennes du patrimoine: Léonard de Vinci et la Nature Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Spectacle d’ouverture des Journées européennes du patrimoine: Léonard de Vinci et la Nature Musée du Temps, 17 septembre 2021 20:30, Besançon. Journée du patrimoine 2021 Musée du Temps. Gratuit Handicap moteur reservationsmusees@besancon.fr

Vendredi 17 septembre, 20h30 Spectacle d’ouverture des Journées européennes du patrimoine: Léonard de Vinci et la Nature * Avec : Patrick Scheyder, piano, Jean-Claude Drouot et Ugo Paccito, comédiens.

Conception visuelle des projections : Skerzo.

Partant des textes extraits des carnets qu’il a laissés à sa mort au Clos-Lucé, Léonard de Vinci avance des théories écologiques avant l’heure : “la mer est le sang de la terre, les rivières et les fleuves sont ses veines” dit-il…).

Durée : 1h environ. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

*

Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44770744.jpg 03 81 87 81 50 http://www.besancon.fr/museedutemps

À la fois musée d’histoire, musée d’horlogerie et musée de science, le Musée du Temps est avant tout un lieu où dialoguent le temps du monde, le temps de la ville et le temps des hommes. Installé depuis 2002 dans un Monument Historique, le Palais Granvelle, le Musée du Temps rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de Besançon. La Palais Granvelle, un peu d’histoire… Nicolas Perrenot de Granvelle, premier Conseiller d’État et garde des Sceaux de l’empereur Charles Quint, choisit de construire au coeur de la boucle bisontine une demeure prestigieuse. La construction commence en 1533 et se termine pour le gros oeuvre en 1542 avec l’érection d’une tour percée d’un passage voûté au-dessus de la ruelle des Carmes. Tout au long de sa carrière, Nicolas de Granvelle réunit des collections de tableaux et d’antiques auxquelles s’ajoutera la bibliothèque de son fils Antoine, cardinal et conseiller de Philippe II d’Espagne. Cet ensemble prestigieux constitue le fonds primitif du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et celui de la Bibliothèque municipale.

Crédits : Musée du Temps Gratuit Gabriel Vieille

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée du Temps Adresse 96 grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Musée du Temps Besançon