Vendredi 17 septembre, 09h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Exposition “Le rôle de l’instituteur de 1882 à 1945” * Exposition en 10 panneaux sur le métier d’enseignant de 1882 à 1945. Rôle de l’instituteur dans vie de tous les jours, son implication dans la vie locale, son rôle d’éducateur à tous les niveaux, le respect d’autrui … *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 16h00

Entrée du musée : 5€ adulte, 4€ enfant, audioguides français-anglais gratuit, durée de la visite : 1h15

Musée du scribe 42 rue du clocher, 30580 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lès-Alès 30380 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91936847.jpg 04 66 60 88 10 http://www.museeduscribe.com

Musée au thème original sur 450m² : collections d’objets d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et techniques de fabrication de tous les supports d’écriture (papyrus, parchemin, papiers divers), reconstitution d’une salle de classe.

© Bonnefille Jean-Louis président du musée du scribe

