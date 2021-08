Visite guidée de l’exposition temporaire “Le potager-fruitier. Un jardin des merveilles” Musée du Revermont, 18 septembre 2021 10:00, Treffort-Cuisiat.

Journée du patrimoine 2021 Musée du Revermont. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite guidée de l’exposition temporaire “Le potager-fruitier. Un jardin des merveilles”

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée du Revermont 40 rue Principale, 01370 Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Treffort-Cuisiat 01370 Cuisiat Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location41844003.jpg?_ts=1629199358601 04 74 51 32 42 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811

Installé dans l’ancienne mairie-école du village, le musée propose de découvrir le Revermont, autrefois terre de vignes et terre d’argile pour la fameuse faïence de Meillonnas. Dans le musée, la salle de classe des garçons a été reconstituée in situ. Glissez-vous derrière un bureau, fermez les yeux quelques instants et immergez-vous dans l’école au temps de Jules Ferry. De nombreuses photos de classe en Revermont de 1885 à 1939 sont consultables à l’étage, vers la salle des jouets. Partie intégrante et particularité du musée, les potagers et vergers conservatoires mettent en lumière plus de 650 espèces locales, curieuses ou oubliées de plantes. Le public participe également à cette conservation des variétés anciennes par les échanges de semences et d’expériences de mise en culture. En parcourant le jardin, prenez la mesure de la double ambition du musée : satisfaire le plaisir et la curiosité tout en contribuant à la préservation des espèces et de la biodiversité cultivée.

Crédits : ®Département de l’Ain, Agathe Gaubert Gratuit ® ValRevermont