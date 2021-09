Exposition Jacques et Kira Molin Musée du Prieuré, 18 septembre 2021 10:00, Charolles.

Journée du patrimoine 2021 Musée du Prieuré. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition Jacques et Kira Molin

*

Charolles est connue pour sa faïencerie, installée depuis 1844 et qui a su s’adapter et se renouveler. Jacques et Kira Molin sont la quatrième génération de Molin à avoir été à la direction de celle ci. Cette exposition a pour objectif de rendre hommage à la créativité et à la modernité de leur création. Pour cela, Kira Molin nous a ouvert les portes de leur travail et de ses souvenirs, en nous prêtant plus d’une quarantaine de pièces. L’occasion de découvrir les émaux originaux, et les formes inventives mis au point par ce couple passionné.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*



Musée du Prieuré 4 rue du Prieuré 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire

03 85 24 24 74 http://www.ville-charolles.fr https://www.facebook.com/musee.duprieure

Sur les hauteurs de Charolles, le Musée vous accueille dans l’ancien prieuré de la Madeleine fondé au Xème siècle, le Prieuré clunisien arbore un aspect renaissance en raison du remaniement qu’il a connu à la fin du XVème siècle. Témoin de cette époque : la salle d’apparât, classée Monument Historique, ainsi que la zone archéologique dans laquelle sont exposés les châpiteaux clunisiens du XIIème siècle. Les lieux abritent une collection de Faïences de Charolles (1844 à nos jours) mais aussi un département peinture vous proposant de contempler les toiles de Jean Laronze (1852-1937) et de Paul Louis Nigaud (1895-1937) tous deux paysagistes de la Bourgogne. Ne manquez pas non plus les sculptures de René Davoine (1888-1962) exposées dans l’ancienne chapelle du XIXème siècle.

Crédits : J.M.Petit, musée du Prieuré Gratuit