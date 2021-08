La Flotte Musée du Platin Charente-Maritime, La Flotte Ré : l’île aux vignes, histoire d’un vignoble Musée du Platin La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Vendredi 17 septembre, 18h00 Ré : l’île aux vignes, histoire d’un vignoble * Venez découvrir l’histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos jours, à travers la visite commentée de notre exposition temporaire. Puis, prolongez la visite autour d’une dégustation des vins et pineaux de l’île de Ré. Activité en partenariat avec La Coopérative des Vignerons de l’île de Ré. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Gratuit. Réservation obligatoire. 16 places maximum.

Musée du Platin 4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime

Le Musée du Platin est hébergé en plein cœur du village de La Flotte dans un bâtiment chargé d’histoire locale et insulaire : la distillerie Margotteau. Le Musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds archéologiques et d’architecture médiévale, d’ethnographie régionale, d’art et de traditions populaires, de mobiliers, d’histoire maritime, de maquettes, de diaporamas et de photographies. La plupart des objets proviennent de dons de Flottais. L’île de Ré de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle y est bien représentée pour montrer ce qu’était le territoire avant l’arrivée du tourisme et de ses nouvelles activités économiques.

