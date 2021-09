Concert ambulatoire Musée du Pays Rabastinois, 18 septembre 2021 16:00, Rabastens.

Samedi 18 septembre, 16h00

Concert ambulatoire

Concert de jazz ambulatoire dans les salles du musée avec arrêts particuliers devant 6 œuvres et commentaires poétiques.

8€, gratuit -18 ans



Musée du Pays Rabastinois 2 rue Amédée Clausade, 81800 Rabastens Rabastens 81800 La Mouline Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95029952.jpg 05 63 40 65 65 https://musees-occitanie.fr/musees/musee-du-pays-rabastinois/ https://www.facebook.com/AmisMuseeRabastens/

L’hôtel de La Fite, belle demeure aristocratique de la fin du XVIIe siècle située au cœur de la vieille ville, abrite le Musée municipal qui a ouvert ses portes en août 1986 après une importante campagne de restauration.

Des collections archéologiques de la Préhistoire à l’Antiquité tardive s’organisent autour de la superbe mosaïque du début du IVe siècle découverte en 1976 dans la villa gallo-romaine de Las Peyras, à 1 km au nord de la ville.

Une salle d’art sacré accueille un bel ensemble de peintures et de sculptures du XIVe au XVIIIe siècle.

Une exceptionnelle collection de terres cuites vernissées de Giroussens, réalisées à 5 km à l’est de Rabastens du XVIIe au début du XIXe siècle, évoque un important aspect de cette production artisanale locale qui fut exportée jusqu’au Canada avant 1760.

A coté de dessins et gravures de R. Lafage, on peut voir les œuvres de nombreux artistes régionaux des XIXe et XXe siècles : Boissière, Prouho, Roustan, Boyals, Gaudion, Léonardi, Atché, Lobligeois, Morlighem …

La donation René Bégué (1887-1987), dit Rébé, présente les créations du très célèbre brodeur parisien pour la Haute couture entre 1907 à 1967, notamment les maquettes de la robe de mariage de l’impératrice d’Iran Farah Diba Pahlavi (Dior 1959), ainsi qu’une collection de camées et d’intailles de son père, graveur sur pierres fines.

Enfin, photographies anciennes et documents évoquent la riche histoire locale autour des chefs–d’œuvre du compagnon charpentier R. Bellegarde.

Des expositions temporaires d’art ancien ou contemporain sont organisées en liaison avec les collections du musée.

