18 et 19 septembre Découverte du Parcours Chagall * Visitez le musée et découvrez l’espace consacré à Marc Chagall. Doté d’abondantes collections archéologiques, le Musée du Pays de Sarrebourg offre une promenade à travers le patrimoine du Pays de Sarrebourg, de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge. Vous y découvrirez également un espace dédié à la prestigieuse Manufacture de faïences et porcelaines de Niderviller et un autre consacré aux tapisseries réalisées par Yvette Cauquil-Prince d’après Marc Chagall. Venez découvrir ou redécouvrir le vitrail monumental la Paix de Marc Chagall à la Chapelle des Cordeliers. Des guides seront à votre disposition pour répondre à vos questions :

Samedi 18 septembre 2021 à partir de 15h

Dimanche 19 septembre 2021 à partir de 16h Renseignements :

reservations-parcourschagall@orange.fr Suite aux annonces gouvernementales, la présentation du pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder au Parcours Chagall. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit.

Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines des années 1750 au XIXe siècle en provenance de la prestigieuse manufacture de Niderviller. Le bâtiment contemporain est de Bernard Desmoulin.

