Journée européenne du Patrimoine 2021 MUSEE DU PAYS DE RETZ, 18 septembre 2021 14:00, Bourgneuf-en-Retz.

18 et 19 septembre

Journée européenne du Patrimoine 2021

…OYEZ OYEZ !!!

C’est avec plaisir que le MUSÉE du PAYS de RETZ avec l’association RAIS CRÉATIONS vous convient à l’époque du Moyen-âge.

Durant deux jours ainsi que la soirée du samedi, vous y découvrez grâce à leurs bénévoles passionnés et costumés, moult ateliers, représentations de métiers, d’arts et de sciences: calligraphie, herboristerie, filage, tissage, corderie, bâtisseurs…

Mais aussi des chants, danses, saynètes paysannes et fabliaux, jeux anciens…

Présentations d’armes et pièces d’armures du XVè et initiation pour les enfants…

Ainsi que des cracheurs de feu et des combats avec des épées enflammées… Un bar avec vins locaux, bières locales et boissons non alcoolisées vous sera proposé.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 22h15 à 23h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Entrée libre



MUSEE DU PAYS DE RETZ 6, rue des Moines Bourgneuf-en-Retz 02200 Aisne

02 40 21 40 83

Crédits : Romuald RENAUD président de l’association “Les Amis du Pays de Retz ” Gratuit