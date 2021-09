Eyragues Musée du Patrimoine d'Eyragues Bouches-du-Rhône, Eyragues Chasse au trésor dans le village d’Eyragues Musée du Patrimoine d’Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Chasse au trésor dans le village d'Eyragues Musée du Patrimoine d'Eyragues, 18 septembre 2021 14:00, Eyragues

Samedi 18 septembre, 14h00 Chasse au trésor dans le village d’Eyragues * Venez en équipe (2 enfants accompagnés de 1 ou 2 adultes) découvrir le village d’Eyragues en participant une chasse au trésor. Un prix récompensera les équipes engagées et un rafraichissement leur sera offert en fin de partie.

Départ 14h00 devant le Musée du Patrimoine d’Eyragues.

Inscription obligatoire avant le 15 septembre 2021 au 06 58 81 32 16 ou au 06 47.87 20 84. Animation gratuite. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

Port du masque obligatoire dès 11 ans.

Musée du Patrimoine d’Eyragues 13630 Eyragues Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône

Musée du Patrimoine

