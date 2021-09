Rixheim Musée du Papier Peint Haut-Rhin, Rixheim Découvrez l’histoire de la fabrication du papier peint Musée du Papier Peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Découvrez l’histoire de la fabrication du papier peint * Venez découvrir les collections permanentes du musée ainsi que son exposition « Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture ». Au premier abord, papier peint et architecture semblent être des disciplines bien éloignées. Et pourtant, ils entretiennent une étroite relation : si l’un est l’art de bâtir, l’autre est l’art d’habiller les murs. La nouvelle exposition, « Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture », met en évidence la richesse et la diversité des liens qui unissent papier peint et architecture au travers de plus de 160 documents, dont une soixantaine de pièces inédites. Les espaces permanents du musée proposent de découvrir les techniques de fabrication du papier peint et les décors panoramiques de la manufacture Zuber. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Tarif préférentiel de 2 €, gratuité -16 ans. Réservation obligatoire.

Musée du Papier Peint La Commanderie, Aile droite – 28 rue Zuber, 68170 Rixheim Rixheim 68170 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68378827.jpg 03 89 64 24 56 http://www.museepapierpeint.org https://www.instagram.com/wallpapermuseumfrance,https://www.facebook.com/museedupapierpeint

Le Musée du Papier Peint, labellisé Musée de France, va de pair avec Rixheim et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la Commanderie, puisque, depuis 1797, ce bâtiment est consacré totalement à l’origine ou en partie de nos jours à la fabrication du papier peint, à travers la présence de la manufacture Zuber. Les collections provenant de diverses origines, dont le fond Zuber, permettent de retracer l’histoire du papier peint en Europe. Vous pouvez ainsi y admirer des papiers peints datant du XVIIIe siècle à nos jours, des papiers dominotés jusqu’aux créations de designers contemporains.

Détails Heure : 10:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rixheim Autres Lieu Musée du Papier Peint Adresse La Commanderie, Aile droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim Ville Rixheim lieuville Musée du Papier Peint Rixheim