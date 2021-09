Bagneux Musée du moteur Bagneux, Maine-et-Loire Exposition Art et Moteur sur le thème Moteur & Marine Musée du moteur Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Exposition Art et Moteur sur le thème Moteur & Marine Musée du moteur, 18 septembre 2021 14:00, Bagneux. Journée du patrimoine 2021 Musée du moteur. Tarif habituel

18 et 19 septembre Exposition Art et Moteur sur le thème Moteur & Marine * Exposition Art et Moteur sur le thème Moteur & Marine, des artistes se sont inspirés de la collection pour créer des œuvres originales. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

2€ par personne

Musée du moteur 18, Rue Alphonse Cailleau, 49400 Bagneux Bagneux 49400 Maine-et-Loire

Voici le premier musée entièrement consacré au moteur thermique. Il a été créé à Saumur en 1986 par la triple volonté des anciens élèves de l’École Industrielle de Saumur, de la Ville de Saumur et du Lycée Sadi Carnot . Il a pour objectif de présenter et faire vivre les moteurs à combustion interne anciens ou contemporains.

