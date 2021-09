Lens Musée du Louvre-Lens Lens, Pas-de-Calais Visite essentielle: La mine autour du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite essentielle: La mine autour du Louvre-Lens * Vous voulez savoir pourquoi le Louvre s’est installé à Lens, découvrir comment vivaient les mineurs dans une cité minière ou encore comment tout le quartier s’est transformé depuis l’arrivée du musée?

Suivez notre visite essentielle “la mine autour du Louvre-Lens”.

Rendez-vous au point info Tourisme du musée

(Entrée soumise au pass sanitaire)

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert – 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61918910.jpg 03 21 18 62 62 http://www.louvrelens.fr

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres. Epine dorsale du musée, la Galerie du temps présente 205 chefs d’œuvres du Louvre, du 4ème millénaire avant JC au milieu du XIXe siècle, dans une scénographie inédite à la fois chronologique et pluridisciplinaire.

