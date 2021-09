Promenade déssinée Musée du Louvre-Lens, 18 septembre 2021 10:00, Lens.

Journée du patrimoine 2021 Musée du Louvre-Lens. Gratuit|Sur inscription 0321676666, info@tourisme-lenslievin.fr

Samedi 18 septembre, 10h00

Promenade déssinée

*

Accompagné de Matthias, artiste fondateur de la Graffisterie, et de Cécile guide conférencière, parcourez le magnifique Parc du Lourve-Lens avec votre carnet de croquis.

Matthias vous donnera les clés et les techniques pour réaliser vos dessins d’architecture. Quoi de mieux que l’architecture du Louvre-Lens et son parc paysager pour vous initiez au dessin.

Visite gratuite, matériel fourni (carnet de croquis, crayon à parpier…).

Places limitées, réservation obligatoire.

Rdv à l’entrée Loos-en-Gohelle du Louvre-Lens.

L’atelier se terminant au musée, les participant sont soumis à la présentation d’un pass sanitaire.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

*

Gratuit sur réservation, places limitées



Musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert – 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61918910.jpg 03 21 18 62 62 http://www.louvrelens.fr

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres. Epine dorsale du musée, la Galerie du temps présente 205 chefs d’œuvres du Louvre, du 4ème millénaire avant JC au milieu du XIXe siècle, dans une scénographie inédite à la fois chronologique et pluridisciplinaire.

Crédits : © La Graffisterie Gratuit|Sur inscription