Mézin Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne, Mézin Sur les pas des bouchonniers Musée du liège et du bouchon Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Sur les pas des bouchonniers Musée du liège et du bouchon, 18 septembre 2021 14:00, Mézin. Journée du patrimoine 2021 Musée du liège et du bouchon. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Sur les pas des bouchonniers * Partez à la découverte du patrimoine Mézin ! Au programme :

– 14h-18h : ouverture du musée, entrée gratuite, pass saniatire obligatoire.

– 14h30 : visite des bouchonneries de la ville, départ du musée.

– 16h00 : visite théâtralisée du musée par le Cie la Patte de Lièvre. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée du liège et du bouchon Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin Mézin 47170 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67902874.jpg?_ts=1630335180611 05 53 65 68 16 http://www.musee-liege-mezin.over-blog.com

Le Musée du liège et du bouchon de Mézin est un établissement public communal. Fondé en 1983 par des bouchonniers et des mézinais, il dévoile l’histoire inédite d’une industrie qui s’est développée à Mézin autour du liège et du bouchon entre le XVIIIe et le XXe siècle.

Crédits : ©Musée du liège et du bouchon Gratuit ©Musée du liège et du bouchon

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu Musée du liège et du bouchon Adresse Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin Ville Mézin lieuville Musée du liège et du bouchon Mézin