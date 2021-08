Annecy Musée du film d'animation Annecy, Haute-Savoie Musée du film d’animation Musée du film d’animation Annecy Catégories d’évènement: Annecy

17 – 19 septembre Musée du film d’animation * Enrichie de prêts internationaux, l’exposition nous conduit au coeur du processus de création de l’image animée, par un parcours thématique présentant appareils, créations originales et univers d’auteurs. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Musée du film d’animation 18, avenue du Trésum 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 50 33 87 30 http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr

Espace permanent consacré au cinéma d’animation en lien avec le festival international du film d’animation

