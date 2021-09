Le Faouët Musée du Faouët Le Faouët, Morbihan Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët Musée du Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët Musée du Faouët, 18 septembre 2021 10:30, Le Faouët. Journée du patrimoine 2021 Musée du Faouët. Gratuit|Sur inscription 02 97 23 15 27

Samedi 18 septembre, 10h30 Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët * Les 2 guides vous proposent une balade dans et autour de l’ancien couvent des ursulines. 6 stations évoqueront l’origine du bâtiment, son histoire, son architecture et les endroits oubliés et cachés : le portail d’entrée, la chapelle, le cloître, les escaliers en granit et le 1er palier, le jardin du cloître, l’ancien verger et la fontaine du couvent. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Visite guidée à 2 voix / Point de rendez-vous : la cour du musée du Faouët / réservation :

Musée du Faouët 1, rue de Quimper, 56320, Le Faouët Le Faouët 56320 Morbihan

02 97 23 15 27 http://www.museedufaouet.fr

Musée installé dans un ancien couvent d’Ursulines. La chapelle et le cloître ont été conservés et servent aujourd’hui de salle d’exposition

Crédits : © Loïc Kersuzan Morbihan Tourisme 2021 Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:30 - 12:00